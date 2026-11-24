Kateryna, żona ukraińskiego showmana Włodzimierza Ostapczuka, która oczekuje narodzin ich drugiego wspólnego dziecka, zgłosiła się na oddział pomocy doraźnej w Kanadzie. Kobieta skarżyła się na długotrwały ból brzucha i napady gorąca, jednak obecnie, jak sama twierdzi, czuje się już dobrze.

Kateryna opowiedziała o tym w relacjach na Instagramie.

Poinformowała, że spędziła noc w kanadyjskim oddziale pomocy doraźnej. Ze względu na złe samopoczucie małżonkowie postanowili nie czekać, aż objawy ustąpią same, tylko zwrócić się do lekarzy. Do domu wrócili około szóstej rano.

„Już wszystko w porządku. Ból brzucha ciągnął się długo i nie ustępował, a do tego miałam gorączkę. Postanowiliśmy tego nie ignorować i nie czekać, aż samo minie” – napisała Kateryna.

Żona showmana zwróciła się również do kobiet w ciąży z apelem, by nie ignorowały nietypowych objawów i nie zwlekały z wezwaniem pomocy medycznej.

„Ciąża to stan nieprzewidywalny, a czasami stracony czas może mieć krytyczne znaczenie. Nie stosujcie samoleczenia i nie stawiajcie diagnoz przez telefon ze swoim lekarzem” – podkreśliła.

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