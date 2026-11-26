Wokalista zespołu „Druga Rika” poinformował, że fala uderzeniowa uszkodziła wynajmowany przez niego dom. W wyniku wybuchu ucierpiało również około 20 sąsiednich domów w miasteczku, w którym mieszka muzyk.

Według słów Kharchyshyna wybuch miał miejsce kilka dni temu, kiedy muzyk wraz z zespołem był w trasie koncertowej. Podczas tras koncertowych zespół zbierał również fundusze na wsparcie Sił Obronnych Ukrainy.

Fala uderzeniowa spowodowała znaczne zniszczenia w wynajmowanym przez artystę domu. W szczególności w budynku wyrwało okna fasadowe, a opancerzone drzwi wejściowe w wyniku uderzenia znalazły się wewnątrz pomieszczenia.

Skala zniszczeń w miasteczku okazała się znaczna. Według informacji muzyka ucierpiała prawie połowa ulicy – około 20 budynków mieszkalnych. Część lokalnych mieszkańców straciła również samochody.

„Dzięki Bogu nikt nie zginął ani nie odniósł obrażeń fizycznych, ale zniszczono sporo mienia” – napisał Charchyszyn.

Muzyk złożył wyrazy współczucia sąsiadom, którzy ponieśli straty i stracili domy oraz samochody. Podkreślił również, że nie uważa takich zbiegów okoliczności za karmiczne, chociaż jego mieszkanie ponownie znalazło się wśród zniszczonego mienia.

Wcześniej Olena Topolia zakończyła remont uszkodzonego mieszkania w Kijowie i przygotowała się na przerwy w dostawie prądu.

Alona Omargalieva pokazała, jak urósł jej 12-letni syn, podobny do Tamerlana.

Również MELOVIN opowiedział o prześladowaniach i wydatkach na prywatną ochronę.

Zlata Ognevich wyjaśniła swoją emocjonalną reakcję na konflikt w Petropawliwskiej Borszczagowce.

Ukraińska prezenterka telewizyjna Natalii Salonik uległa wypadkowi drogowemu i wymaga operacji po złamaniu kręgosłupa.

Czytaj nas na