Wasyl Wirastjuk nadal toczy spory sądowe z byłą żoną w sprawie alimentów

Poseł z partii „Sługa Narodu” Wasyl Wirastjuk kontynuuje spór sądowy ze swoją byłą żoną Inną Wirastjuk. Parlamentarzysta, który w 2004 roku zdobył tytuł „Najsilniejszego człowieka świata”, bierze udział w procesach sądowych dotyczących spraw rodzinnych i wypłaty alimentów.

W latach 2024–2025 poseł domagał się obniżenia wysokości alimentów na utrzymanie dwóch synów. Zgodnie z orzeczeniem sądu z 2023 roku Wirastjuk płaci alimenty w wysokości 1/3 swoich zarobków (dochodu) do momentu osiągnięcia przez dzieci pełnoletności. Wynosi to nieco ponad 18 tys. hrywien miesięcznie.

Jednocześnie w pozwie skierowanym do byłej żony poseł zaznaczył, że od czasu ustalenia alimentów nastąpiły zmiany w jego sytuacji rodzinnej i majątkowej. W szczególności Wirastjuk założył nową rodzinę; urodziło mu się dziecko. Ponadto, jak skarżył się powód, znaczna część środków przeznaczana jest na leczenie, ponieważ od 2017 roku posiada on orzeczenie o niepełnosprawności. Biorąc pod uwagę przedstawione dowody, Wirastjuk zwrócił się do sądu o obniżenie alimentów na oboje dzieci – do 1/6 wszystkich rodzajów zarobków (dochodów) polityka.

Sąd pierwszej instancji stanął po stronie polityka. Natomiast sąd apelacyjny uchylił to orzeczenie i oddalił powództwo Wirastuka. W opinii Kijowskiego Sądu Apelacyjnego „zmniejszenie wysokości alimentów w związku z tym, że powód utrzymuje dziecko urodzone w innym małżeństwie oraz żonę przebywającą na urlopie macierzyńskim, bez udowodnienia pogorszenia się jego sytuacji majątkowej, nie będzie służyć właściwemu zabezpieczeniu dzieci z małżeństwa z Inną Wirastjuk i będzie sprzeczne z ich interesami”.

Ponadto już drugi rok z rzędu toczy się kolejna sprawa sądowa między Wasylem Wirastjukiem a jego byłą żoną Inną. Inicjatorem pozwu jest poseł do parlamentu. Wnosi on do sądu o ustalenie miejsca zamieszkania małoletnich dzieci; o zaprzestanie pobierania od niego alimentów oraz o przeniesienie tego obciążenia finansowego na byłą żonę polityka.

Również długotrwały, wciąż nierozstrzygnięty spór sądowy między Wasylem a Inną Wirastjukami dotyczy podziału wspólnego majątku byłych małżonków. Chodzi o dwa mieszkania i cztery działki o łącznej powierzchni 0,44 ha w regionie Przykarpacia. Sprawa toczy się przed sądem w stolicy od września 2023 roku.

Źródło: Glavkom

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