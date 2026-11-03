Singapurska prowadząca Quan Yifeng powiedziała, że podczas wyjazdu z lokalną grupą turystyczną do południowego Sinciangu w Chinach przewodnik wyśmiewał i karcił turystów, którzy odmawiali zakupów. Według 52-letniej prowadzącej umowa dotycząca wycieczki stanowiła, że nie będzie obowiązkowych zakupów ani dodatkowych opłat.

Dwa poranki w sklepach

Jak informuje Channel NewsAsia, Quan opisała to doświadczenie w poście na Instagramie 1 listopada. Dołączyła do lokalnej grupy po przybyciu do regionu, ponieważ ze względu na duże odległości uznała samodzielne podróżowanie za niepraktyczne.

Według jej relacji przez dwa kolejne poranki grupę wożono do sklepów sprzedających sinciańską bawełnę długowłóknistą i nefryt z Hotanu. Turyści odwiedzili dwa sklepy z nefrytem. Quan twierdzi, że oczekiwana wartość każdego zakupu wynosiła co najmniej 2 tysiące juanów, czyli około 300 dolarów USA.

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Prowadząca przekazała, że sama kupiła wyrób z nefrytu z Hotanu. Następnie, jak twierdzi, obserwowała, jak przewodnik w autobusie wyśmiewał innych podróżnych za odmowę kupowania towarów.

Skargi na długie przejazdy

Quan skarżyła się także na długie przejazdy autobusem między atrakcjami turystycznymi oraz trudności z dostępem do toalet. Wyjaśniła, że na drogach ekspresowych autobus nie mógł zatrzymywać się za każdym razem, gdy któryś z pasażerów tego potrzebował.

Według prowadzącej niektórzy uczestnicy wyjazdu z tego powodu korzystali z plastikowych butelek. Ona sama próbowała pić mniej wody, choć w regionie panuje suchy klimat. Na postojach, jak napisała Quan, do toalet ustawiały się długie kolejki. Po podróży napisała, że nie polecałaby wyjazdu.

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