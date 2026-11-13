Film: Alona Omargalijewa pokazała, jak urósł jej 12-letni syn, który jest podobny do Tamerlana
Ukraińska piosenkarka Alona Omargalijewa udostępniła rzadkie ujęcia ze swoim 12-letnim synem Timur. W nowym filmiku artystka pokazała, jak bardzo chłopiec jest podobny do swojego ojca — piosenkarza Tamerlana.
Filmik Omargalijewa opublikowała na swoim profilu na Instagramie. W obu filmikach zastosowała tę samą koncepcję: w jednym wystąpiła razem z synem, a w drugim – z mężem. Najpierw Timur i Tamerlan siedzieli na krzesłach plecami do kamery, a potem odwrócili się twarzą do obiektywu.
Dzięki takiemu pomysłowi szczególnie rzuca się w oczy fizyczne podobieństwo ojca i syna. Piosenkarka krótko opisała publikację: „Kiedy urodziłam jego małą kopię”.
W komentarzach obserwujący zauważyli, że Timur odziedziczył po ojcu rysy twarzy, w szczególności uśmiech i kształt oczu. Według spostrzeżeń użytkowników chłopiec odziedziczył po mamie dołeczki w policzkach.
Fani zostawili wiele komplementów pod adresem nastolatka, nazywając go przystojniakiem i prawdziwą kopią Tamerlana.
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