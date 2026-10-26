Ukraińska raperka alyona alyona (Alona Savranenko) pokazała, jak wygląda jej brzuch drugiego dnia po operacji zmniejszenia żołądka. Artystka pokazała blizny i opowiedziała o tym, jak się czuje po zabiegu.

Raperka pokazała przed kamerą brzuch, na którym widać ślady czterech nakłuć po laparoskopie, wykonanych podczas operacji. Przyznała, że są one bardzo bolesne.

„Witam wszystkich. Dzisiaj mija drugi dzień po operacji. Wyjęto mi dren, który miałam założony. A teraz pokażę wam, jakie mam blizny. To wszystko. Najbardziej boli oczywiście tutaj. No cóż, czuję lekki ból tu i tam. W zasadzie nie ma się czym martwić” – powiedziała gwiazda.

Raperka mówi, że miejsca nakłuć po laparoskopii wciąż bolą, ale stara się dużo chodzić.

Alona opowiedziała również, że obecnie pije wyłącznie wodę, i wyjaśniła, dlaczego ma ochrypły głos.

„Piję wodę. Wyłącznie. Przez słomkę. A mam taki głos, bo miałam znieczulenie ogólne. I była tam rurka, która coś tam narobiła. Poza tym rentgen wykazał, że po chorobie pozostało mi tam trochę zapalenia oskrzeli. Które powoli chciało przejść w stan przewlekły” — opowiedziała alyona alyona.

Savranenko pokazała również, że cewnik założono jej na zewnętrznej stronie dłoni, ponieważ nie udało się go umieścić w zgięciu ręki. Jak twierdzi, lekarze próbowali to zrobić aż cztery razy.

„Ale będę żyć. Chodzę. Chodzę do toalety. Jestem dzielna. Idę położyć się do łóżka. Bo trochę boli, kiedy się stoi. Trzeba chodzić. Chodzę, a potem kładę się” — zaznaczyła.

Ponadto podczas operacji u Alyony wykryto powikłania po wcześniejszym zabiegu chirurgicznym.

„Wycięto mi woreczek żółciowy. Mam też powiększoną wątrobę, która jest przepełniona tłuszczem. Całkiem się rozrosła. Okazuje się, że po operacji woreczka żółciowego mam tutaj jeszcze przepuklinę. Jakąś pooperacyjną. I trzeba będzie ją usunąć dopiero długo po tej operacji” – podsumowała.

Wcześniej raperka Alyona Alyona przyznała, że poddała się operacji bariatrycznej.

Wcześniej Alyona Alyona opowiadała o życiu z wagą 125 kg i problemach zdrowotnych.

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