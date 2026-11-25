Ukraińska influencerka Diana Chchaidze po raz pierwszy publicznie opowiedziała o rozstaniu z mężem Berdią Bahtadze po siedmiu latach małżeństwa. Według blogerki jedną z głównych przyczyn rozwodu była niechęć męża do pracy i brania na siebie odpowiedzialności za rodzinę.

Opowiedziała o tym w wywiadzie udzielonym Alinie Szamańskiej.

Cchaidze przyznała, że problemy w związku zaczęły się jeszcze przed ślubem. Podczas ich spotkań Berdia utrzymywał kontakty z innymi kobietami i ukrywał to przed nią. Początkowo blogerka próbowała tłumaczyć takie zachowanie specyfiką kulturową męża, jednak z czasem i tak dowiadywała się o jego poczynaniach, które sprawiały jej ból.

Po poważnej zdradzie Diana chciała zakończyć związek, jednak ukochany przekonał ją, by dała mu jeszcze jedną szansę. Kiedy później znów pojawiły się u niej wątpliwości co do przyszłości pary, mężczyzna zwrócił się do jej ojca i oświadczył, że jest gotowy do ślubu.

W małżeństwie para przeżyła siedem lat, urodziła się im córka Melissa. Blogerka zaznaczyła, że Berdia był dobrym ojcem i przyjacielem, jednak nie stał się dla niej partnerem, na którym można polegać.

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Według słów Czchaidze mężczyzna nie chciał pracować i otwarcie mówił, że nie jest do tego stworzony. Z tego powodu musiała sama utrzymywać rodzinę, pokrywać wydatki, zajmować się sprawami domowymi, planowaniem oraz wychowaniem dziecka.

Na razie małżonkowie nie sfinalizowali jeszcze oficjalnie rozwodu. Berdia wyjechał do Gruzji, jednak, jak opowiedziała blogerka, nie zerwał całkowicie kontaktu z nią i córką.

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