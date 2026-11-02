Film: Kamalia po rozwodzie z Zahurem oświadczyła, że nigdy nie była mężatką

Piosenkarka Kamalia zaskoczyła oświadczeniem dotyczącym życia prywatnego po rozwodzie z milionerem Mohammedem Zahurem. Artystka stwierdziła, że nigdy nie była mężatką, a także opowiedziała, w jaki sposób jej były mąż nie spełnił jej oczekiwań.

Ukraińska piosenkarka Kamalia ujawniła nieoczekiwane szczegóły dotyczące swojego życia osobistego z pakistańskim biznesmenem i milionerem Mohammedem Zahurem.

Pomimo wieloletniego związku i wspólnych dzieci para, jak się okazało, nigdy nie zawarła małżeństwa na Ukrainie. Co więcej, artystka przyznała, że przez lata czekała na oświadczyny od męża, ale tak i nie doczekała się ich.

Artystka opowiedziała o tym w wywiadzie udzielonym Mariczce Dowbenko. Kamalia wyjaśniła, że posiadała dokument potwierdzający rejestrację małżeństwa w Pakistanie, jednak na Ukrainie ich związek nie został prawnie sformalizowany. Jak twierdzi, w aplikacji „Dii” nie ma nawet informacji o tym, że kiedyś była mężatką.

„Nawet w aplikacji „Dija” nie ma informacji, że byłam mężatką. Mam dokument potwierdzający, że wyszłam za mąż w Pakistanie, ale tutaj Zahur nie chciał sformalizować naszego małżeństwa. Nigdy nie byłam mężatką. Byłam zamężna tylko w Pakistanie, to wszystko” – opowiedziała Kamalia.

Artystka nie ukrywa, że pragnęła nie tylko oficjalnego sformalizowania związku, ale także pięknego ślubu zgodnie z ukraińskimi tradycjami. Wyobrażała sobie siebie w białej sukni i czekała, aż Zahur sam przejmie inicjatywę. Jednak, jak twierdzi, mężczyzna nie reagował na jej aluzje i nie podejmował kroków w kierunku spełnienia tego marzenia nawet po narodzinach dwóch córek.

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„Zahur nigdy nie zaproponował mi ślubu, nawet po narodzinach dzieci. A przecież dawałam mu do zrozumienia, że bardzo chciałabym ślub w ukraińskich tradycjach, białą suknię i tak dalej. On jakby tego nie słyszał, zawsze jakoś to pomijał” – opowiedziała Kamalia.

Według piosenkarki drogie prezenty i troska o sprawy materialne nie były w stanie zastąpić jej emocjonalnej bliskości. Wyznała, że pomimo luksusu, jakim otaczał ją mąż, często czuła się niedostatecznie kochana.

„Mój mąż nigdy nie robił nic, abym poczuła się prawdziwą kobietą. Owszem, rozpieszczał mnie: kupował samochody, biżuterię… Ale zawsze czułam się niedoceniona. Nigdy nie mówił, że mnie kocha. Nigdy tego od niego nie słyszałam. Tylko raz czy dwa razy w trakcie małżeństwa, a potem jeszcze raz. Wyjaśniał to tym, że jest typem mężczyzny, który swoją miłość udowadnia czynami” – opowiedziała piosenkarka w wywiadzie dla Mariczki Dowbenko.

Wcześniej Kamalia wzbudziła oburzenie w sieci, tańcząc na samochodzie pancernym przy akompaniamencie utworu „Sambuka”.

Ukraińska piosenkarka Kamalia opowiedziała również o wartości ubrań ze swojej garderoby, podając ceny najdroższego i najtańszego stroju.

Kamalia opowiedziała o kłótniach z Mohammedem Zahurem po rozwodzie.

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