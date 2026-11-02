Film: MELOVIN opowiedział o prześladowaniach i wydatkach na prywatną ochronę

Ukraiński piosenkarz MELOVIN oświadczył, że z powodu gróźb i przypadków prześladowań jest zmuszony nieustannie dbać o własne bezpieczeństwo. Artysta wyjaśnił również, ile kosztuje ochrona i jak wpływa ona na jego codzienne życie.

O tym artysta opowiedział w nowym odcinku programu „Bliżej gwiazd” na kanale telewizyjnym TET.

Według MELOVINA negatywna reakcja na jego publiczne wypowiedzi z czasem wykroczyła poza ramy krytyki w mediach społecznościowych. Piosenkarz spotkał się z rzeczywistymi prześladowaniami, w tym groźbami z użyciem broni.

„Tak, miałem do czynienia z prześladowaniami – zarówno z pistoletem, jak i z czymkolwiek innym. To nadal mi się zdarza” – powiedział artysta.

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Z tego powodu osobista ochrona stała się nieodłączną częścią jego życia. MELOVIN potrzebuje eskorty nie tylko podczas występów i wydarzeń publicznych, ale także w codziennych sytuacjach.

Piosenkarz nie podał konkretnej kwoty wydatków na ochronę, jednak zaznaczył, że na przestrzeni lat okazały się one tak znaczne, że za te pieniądze mógłby kupić samochód i kilka mieszkań.

„Na pewno miałbym już swój samochód i kilka mieszkań” – zauważył MELOVIN.

Wcześniej MELOVIN zaskoczył wszystkich, wcielając się w efektowną drag queen w sukni z gorsetem.

Kozłowski, Positiff i Melovin odwołali koncerty w Kijowie z powodu ataków Rosji.

Dom rodziców Melovina został uszkodzony w wyniku ataku dronów na Odessę.

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