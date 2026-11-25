Ukraiński piosenkarz Oleg Winnik, który od początku wojny na pełną skalę mieszka w Niemczech, opowiedział o ewentualnej zmianie obywatelstwa. Artysta nadal posiada ukraiński paszport, choć – jak sam twierdzi – prawo do niemieckiego obywatelstwa uzyskał już w 2009 roku.

Na pytanie, czy został już obywatelem Niemiec, piosenkarz odpowiedział przecząco. Jednocześnie zaznaczył, że miał taką możliwość już 17 lat temu, ale wtedy postanowił nie zmieniać paszportu.

Obecnie jego stosunek do tej kwestii jest inny. Vinnik wyjaśnił, że od dawna mieszka w Niemczech, przyzwyczaił się do lokalnych przepisów i porządku, dlatego teraz uważa uzyskanie niemieckiego obywatelstwa za logiczny krok.

„Kiedyś o tym myślałem, ale potem jednak zdecydowałem – nie. A dzisiaj, logicznie rzecz biorąc, prawdopodobnie słuszniej byłoby uzyskać obywatelstwo” – powiedział artysta.

Jednocześnie Vynnyk podkreślił, że w głębi serca pozostaje Ukraińcem, choć przez lata życia w Niemczech zmieniły się jego codzienne zachowania i nawyki.

„Oczywiste jest, że w głębi serca jestem Ukraińcem i tego nigdzie i nigdy nie zmienię. I to dobrze, to słuszne. A jeśli chodzi o działania i zachowanie – jestem bliski Niemcowi, ponieważ przyzwyczaiłem się do tego życia, do tych praw” – wyjaśnił piosenkarz.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji Vinnik wyjechał do Niemiec. Jego stanowisko wobec wojny oraz długotrwała nieobecność w ukraińskiej przestrzeni informacyjnej wielokrotnie wywoływały publiczne dyskusje. W sierpniu artysta mówił już o ewentualnej zmianie obywatelstwa.

Wynnyk oświadczył to w wywiadzie udzielonym Valeriiemu Romanko.

Wcześniej Oleg Winnik określił warunek powrotu na Ukrainę.

Wcześniej Oleg Winnik skomentował wpisanie go na listę niepożądanych artystów w Mołdawii.

Ponadto piosenkarz Oleg Winnik oświadczył, że pomimo 26 lat życia w Niemczech nadal posiada obywatelstwo ukraińskie.

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