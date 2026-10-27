Weteran wojenny i były komik Wiktor Rozojow opublikował nowe wideo, w którym z ironią ogłosił bezpłatną loterię. W roli „sponsorów” żartobliwie wymienił znane gwiazdy, które wcześniej były zamieszane w skandale z powodu swoich wypowiedzi na temat Ukrainy.

Co ciekawe, nie wszyscy od razu zrozumieli humor Wiktora. Jednak niektórzy docenili jego sarkazm i postanowili wesprzeć celebrytę w komentarzach.

Rozowy wymienił „nagrody”, które można otrzymać za udział w rozdawaniu prezentów. Wśród nich znalazła się butelka „Szwepsu”, a także zdjęcie piłkarza Ismaela Dialla.

Humorysta ironicznie zwrócił się do obserwujących i rzekomo ogłosił konkurs z nagrodami, jak to często robią blogerzy. Wśród warunków znalazło się zapisanie się do 86 sponsorów. W poście Rozowy wspomniał o Potapie, Nastii Kamenskich, Oleksiju Arestowiczu, Oleksiju Gonczarenku, Olegu Winniku, Vladzie Yamie i innych.

„Rozpoczynam konkurs z nagrodami. Największy w Ukrainie. Warunki są proste: zasubskrybujcie mnie, 86 sponsorów, polubcie ten post oraz wszystkie moje pozostałe posty aż do 2022 roku. W komentarzach napisać: „Natalia jest k**wą” — oświadczył Rozowy.

Wśród nagród komik rzekomo rozlosuje butelkę „Szwepsa”, a także tylne drzwi z samochodu „Lanos”.

„A teraz luksusowe nagrody. Nagroda za piąte miejsce — „Szweps”. Czwarte miejsce — wyślę na prywatne wiadomości zdjęcie Ismaela Dialla. Trzecie miejsce otrzyma 500 hrywien… na kredyt. Drugiemu miejscu pokażę, jak wygląda pomidor. A nagrodą miliardera za pierwsze miejsce są tylne prawe drzwi z Lanos. Zwycięzcę wyłonię na podstawie opinii komisji lekarskiej. Obserwujcie mnie, bierzcie udział w rozdawaniu nagród. Bo po co bym kupował mikrofon” – zażartował Rozowy.

Wcześniej humorysta Wiktor Rozojowy przeszedł operację po odniesieniu ran na froncie.

Wcześniej żona opuściła rannego na froncie komika Rozoowego: co się stało.

Na kanale YouTube znanej dziennikarki Raminy Eskhakzay pojawił się, a następnie niemal natychmiast zniknął wywiad z humorystą i weteranem wojny rosyjsko-ukraińskiej Wiktorem Rozowym.

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