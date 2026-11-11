Pojawiło się nagranie przedstawiające ostatnie sekundy życia rosyjskiego krytyka muzycznego Siergieja Sosiedowa

Kamery monitoringu zarejestrowały moment upadku Siergieja Sosiedowa w jednym z hoteli w Jakucji. Po tym zdarzeniu krytyk muzyczny został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

Odpowiednie nagranie opublikowały rosyjskie media. Wcześniej informowano, że śmierć Sosiedowa nastąpiła w wyniku obrażeń odniesionych podczas upadku.

Na opublikowanym nagraniu widać, jak krytyk muzyczny schodził po schodach, nagle się zatrzymał, przechylił się do tyłu i upadł, uderzając się w tył głowy. Ludzie natychmiast rzucili się na pomoc Sosiedowowi i wezwali karetkę. Następnie showmana przewieziono do szpitala, jednak lekarze nie zdołali go uratować podczas przeprowadzonej w trybie pilnym operacji.

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Wstępnie jako przyczynę śmierci Sosiedowa podaje się złamanie podstawy czaszki, które spowodowało krwotok i obrzęk mózgu. Ponadto znajomi krytyka wysuwali również przypuszczenia, że utratę równowagi mógł wywołać skrzep krwi.

Wcześniej podano oficjalną przyczynę śmierci Siergieja Sosiedowa.

Wcześniej w wieku 58 lat zmarł rosyjski prezenter telewizyjny i zwolennik Putina Siergiej Sosiedow.

Zwolennik Putina zmarł po upadku ze schodów w Jakucji.

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