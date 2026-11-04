Zlata Ognevich wyjaśniła swoją emocjonalną reakcję na konflikt w Pietropawłowskiej Borszczagowce

Ukraińska piosenkarka Zlata Ognevich skomentowała swoją kłótnię związaną z konfliktem w Petropawliwskiej Borszczagowce. Artystka przyznała, że reaguje emocjonalnie na wiadomości i czasami może błędnie interpretować otrzymane informacje.

Piosenkarka usprawiedliwiła się i zaznaczyła, że obecnie krąży wiele dezinformacji, a pod wpływem emocji nie jest jej łatwo je odróżnić. O tym Ognevich napisała na swoim profilu w serwisie Threads.

Gwiazda podkreśliła, że wysłuchała opinii otoczenia i wyciągnęła pewne wnioski.

Ognevich wyjaśniła swoje emocje związane z starciami pod Kijowem

Ukraińcy rzucili się na piosenkarkę po tym, jak zareagowała na konflikt w budynku Gwardii Narodowej na Petropawliwskiej Borszczagowce. W sieci Zlata nie ukrywała emocji i posłużyła się wulgarnymi słowami — artystka wezwała do powstrzymania tego bezprawia.

Zdaniem internautów Ognevich wyciągnęła pochopne wnioski i nie zorientowała się w zaistniałej sytuacji.

Później artystka usprawiedliwiła się i stwierdziła, że zawsze znajdą się tacy, którym jej postawa nie odpowiada. Piosenkarka podkreśliła, że szanuje samą siebie, a chęć osądzania pozostaje problemem tych, którzy osądzają.

„Posiadanie własnego zdania to luksus, a jeszcze większym luksusem jest jego wyrażanie. Zawsze znajdą się tacy, którym to nie odpowiada. Szanuję siebie za wiele odważnych czynów, znam ich wartość i żyję godnie. A chęć osądzania zawsze pozostaje problemem tych, którzy osądzają” – napisała Ognevich.

Następnie Zlata przyznała, że zbyt emocjonalnie reaguje na to, co dzieje się na Ukrainie, i czasami może błędnie interpretować informacje.

„Mieszkam na Ukrainie i wszystko, co się dzieje, sprawia mi ból. Reaguję emocjonalnie na wiadomości i mogę błędnie interpretować informacje; jest wiele dezinformacji, a pod wpływem emocji niełatwo jest je odróżnić” — powiedziała piosenkarka.

Podkreśliła, że jej działania, stanowisko i aktywność mają na celu pomoc żołnierzom. Zlata wspomniała również o bojownikach z „Azowa”, których zawsze wspiera.

W końcu gwiazda wyciągnęła pewne wnioski i dodała, że teraz będzie kierować swoją energię na walkę z wrogiem.

„Moje działania, stanowisko i działalność mają na celu pomaganie i wspieranie żołnierzy – wiecie o tym i widzicie to. Zawsze wspieram też bojowników z Azowa, tak jak niedawno podczas wielkiej imprezy charytatywnej. Wysłuchałam waszych opinii i wyciągnęłam wnioski. Skupiamy energię na jedności i walce z wrogiem” – podkreśliła Ognevich.

Wcześniej Zlata Ognevich zaprzeczyła doniesieniom o konfliktach z Tiną Karol.

Zlata Ognevich opowiedziała o rekonwalescencji w komorze barotermicznej po nocnych ostrzałach.

Ognevich i Topolia zostali zasłużonymi artystami Ukrainy.

Czytaj nas na