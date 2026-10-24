В подокруге Маригат округа Баринго в Кении фермеры используют воду озера Баринго для орошения томатных полей. В жарком и засушливом регионе повышение уровня воды в озере стало источником воды для хозяйств, выращивающих томаты для местных и отдаленных рынков, сообщает Nation Kenya.

От преподавания к фермерству

Одним из фермеров является 28-летний Питер Мачария, выпускник Университета Кеньятты и дипломированный учитель. После завершения учебы в 2023 году он не смог сразу найти работу по специальности и начал работать на томатных фермах, где руководил работниками и получал комиссию от сезонной прибыли.

В сезон в декабре 2024 года и январе 2025 года Мачария смог накопить средства и приобрести дизельный водяной насос и трубы из полиэтилена высокой плотности. Это позволило ему начать собственное хозяйство. Практический опыт он получил в семье, выращивавшей томаты в Кампи-я-Мото и Ронгаи в округе Накуру.

Орошение, сорта и сбыт

Фермеры применяют бороздковое орошение, связанное с системой орошения Перкерра: воду направляют по каналам вдоль рядов растений. По словам Мачарии, надлежащий полив может поддерживать растения до четырех дней перед следующим орошением, что позволяет сократить расходы на дизельное топливо для насосов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В районе выращивают гибридные сорта Ansal F1, Bigrock F1 и Harmony F1. Их выбирают из-за устойчивости или толерантности к распространенным заболеваниям, твердых плодов и более длительного срока хранения. Фермер Меллания Ндута отметила, что из-за высоких температур отдельные сорта томатов здесь можно собирать примерно через 60 дней после пересадки, тогда как в других условиях созревание может занимать около 90 дней.

Риски для производителей

В Маригате более 250 фермеров выработали схему сбыта, по которой продают томаты непосредственно на полях. Посредники привозят покупателей в хозяйства и договариваются о закупках. Такой подход снижает расходы на перевозку скоропортящейся продукции, но одновременно делает производителей зависимыми от посредников и колебаний цен.

Среди главных проблем фермеры называют плохое состояние подъездных дорог в сезон дождей, дефицит пригодной земли, повреждение посевов скотом и вредителя Tuta absoluta, известного как томатная минирующая моль. При избытке продукции цены на томаты могут резко снижаться, а производители рискуют не покрыть расходы на саженцы, удобрения, пестициды, орошение и оплату труда.

Читай нас в