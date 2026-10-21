В Исламабаде министр национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана Рана Танвир Хуссейн поручил усилить контроль за рынком удобрений в текущем посевном сезоне раби. Он предупредил, что искусственный дефицит, накопление удобрений и необоснованное повышение цен не будут допускаться.

Проверка запасов и поставок

Такие поручения министр дал на заседании Комитета по удобрениям, где оценивались наличие продукции, рыночные цены, распределение и потребности в поставках на период сезона раби. Как сообщает The Express Tribune, участники встречи проанализировали имеющиеся запасы, внутреннее производство, цепочки поставок и ожидаемый спрос на удобрения во время посева пшеницы.

В заседании участвовали чиновники министерства и представители отрасли удобрений. Хуссейн выразил удовлетворение общей ситуацией с поставками и подтвердил намерение правительства поддерживать достаточные запасы, в том числе карбамида и диаммонийфосфата, для нужд фермеров в течение сезона раби.

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Координация с производителями

Чиновники проинформировали комитет о мерах для сбалансированных поставок удобрений по всей стране и их беспрепятственного перемещения на аграрные рынки. Министр поручил профильным ведомствам и производителям тесно координировать работу, чтобы избежать перебоев с поставками.

По словам Хуссейна, колебания на международных рынках удобрений и глобальная экономическая неопределенность остаются вызовами для стоимости ресурсов, необходимых сельскохозяйственным производителям. В то же время, по его словам, правительство сосредоточено на защите фермеров от чрезмерной финансовой нагрузки.

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