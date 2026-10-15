Министр сельского хозяйства ЮАР Вилли Аукамп призвал муниципалитеты не ждать официального объявления бедствия и заранее вводить ограничения на использование воды из-за угрозы засухи, связанной с Эль-Ниньо. Как сообщает Daily Maverick, он заявил об этом на полях конгресса AgriSA в Ирене.

Угроза засухи

По словам Аукампа, сентябрьские осадки в регионе летних дождей ЮАР стали дополнительной поддержкой для имеющихся запасов влаги в почве и уровня воды в водохранилищах. В то же время министр предостерег фермеров от того, чтобы считать эти дожди признаком того, что Эль-Ниньо не повлияет на сезон.

Он ожидает жаркую и сухую погоду в ноябре, декабре и январе. Эль-Ниньо обычно вызывает засуху в этом регионе, а нынешнее явление широко считают самым сильным за всю историю наблюдений. Ожидается, что оно продлится как минимум до февраля.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Советы фермерам

Аукамп заявил, что местные власти должны самостоятельно определять ограничения в соответствии с имеющимися ресурсами, но не должны затягивать до момента, когда подачу воды придется сокращать для аграрных общин. Он подчеркнул необходимость сохранить возможность орошения посевов.

Министерство также советует аграриям сосредоточиться на наиболее плодородных участках и не засевать малопродуктивные земли. Комитет по оценке урожая должен обнародовать 27 октября первые данные о намерениях фермеров относительно площадей под летними зерновыми культурами, в частности кукурузой.

Что касается животноводства, министр посоветовал сокращать поголовье, чтобы не допустить чрезмерного выпаса. По его словам, от ящура вакцинировали 70% национального стада, насчитывающего более 13 млн животных; до конца года планируется достичь показателя 80%.

Читай нас в