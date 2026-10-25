В японской префектуре Хоккайдо в этом году ожидают один из лучших за последнее десятилетие урожаев картофеля. Благоприятные осадки и более низкие температуры летом и осенью способствовали высокой урожайности и качеству клубней. The Japan Times отмечает, что полки супермаркетов по всей стране должны быть хорошо заполнены картофелем.

Благоприятная погода для урожая

В последние годы картофель на Хоккайдо страдал от жары и неравномерных осадков, что сказывалось как на количестве, так и на качестве урожая. Еще прошлой осенью высокие температуры и нестабильные дожди привели к заметному сокращению сбора картофеля.

В этом году в Саппоро зафиксировали лишь четыре дня с температурой выше 30 градусов Цельсия. Для сравнения, в прошлом году таких дней было 16, а в 2023 году — рекордные 30. Лучшими условиями для роста картофеля являются температура от 14 до 22 градусов и достаточное количество воды: при таких условиях клубни вырастают более плотными и ровными.

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Неравномерное увлажнение может вызывать растрескивание, деформацию или образование пустот внутри клубней. Чрезмерная жара, в свою очередь, снижает продуктивность растений, останавливает рост клубней и нарушает фотосинтез.

Протесты из-за импорта

Хоккайдо обеспечивает около 80% внутреннего производства картофеля в Японии. В то же время в прошлом году страна импортировала из США картофельную продукцию на 565 миллионов долларов. Импорт свежего картофеля в Японию запрещен для защиты местных культур от болезней и вредителей, поэтому в основном речь идет о продукции для производства чипсов и других снеков.

Американские фермеры добиваются расширения доступа своего картофеля на японский рынок. Это вызвало возражения местных производителей, которые опасаются падения цен из-за притока импортной продукции. 13 октября фермеры протестовали возле здания Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства в Токио. А 15 октября новоназначенный министр сельского хозяйства Арата Такэбэ заявил, что правительство будет занимать твердую позицию в переговорах о возможном увеличении импорта американского картофеля.

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