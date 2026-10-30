В Нигерии генетически модифицированная кукуруза TELA начала появляться на местных зерновых рынках, однако покупатели в большинстве случаев не знают, покупают ли они ее или обычную кукурузу. Как сообщает Premium Times Nigeria, журналисты в течение 13 месяцев отслеживали путь этой культуры от лабораторий и демонстрационных полей до рынков, переработчиков и домашних кухонь в штатах Кано, Кадуна и Нигер.

Жительница города Бичи Хаува Самину рассказала изданию, что продавцы никогда не сообщали ей, является ли кукуруза, которую она покупает, сортом TELA или обычным зерном. Каждую неделю она покупает 10 муду кукурузы для приготовления традиционного блюда tuwo для семьи из 12 человек.

Одобрение сортов

Национальное агентство Нигерии по управлению биобезопасностью заявило, что оценивало TELA по молекулярным характеристикам, токсичности, аллергенности, пищевой эквивалентности и воздействию на окружающую среду. В октябре 2021 года Институт сельскохозяйственных исследований получил разрешение на экологическое высвобождение культуры.

11 января 2024 года Национальный комитет по наименованию, регистрации и выпуску сортов сельскохозяйственных культур официально одобрил четыре сорта: SAMMAZ 72T, SAMMAZ 73T, SAMMAZ 74T и SAMMAZ 75T. Нигерийский регулятор сообщил, что по результатам проведенной оценки считает культуру безопасной для потребления и окружающей среды.

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TELA содержит Bt-ген бактерии Bacillus thuringiensis. По объяснению исследователей, белки, связанные с этим признаком, воздействуют на определенных вредителей, в том числе на fall armyworm и стеблевых мотыльков. Еще одно свойство культуры должно помогать ей выдерживать периоды нехватки влаги.

Цена и доступность семян

По данным Африканского фонда сельскохозяйственных технологий, в сезоне 2024 года семена TELA получили и высеяли примерно 8–10 тысяч фермеров. Больше всего таких аграриев было в штате Кадуна — около 1 800, Кано — 1 500 и Нигер — 1 200.

Фермеры и дистрибьюторы называют главными препятствиями цену и ограниченную доступность семян. По словам представителя компании-дистрибьютора Oyaje Ochoche, в начале коммерческого распространения семена TELA стоили до 9 500 найр за килограмм, а затем их цена снизилась до 4 500–7 000 найр за килограмм.

Представители отрасли также сообщали о слухах относительно этой культуры. Для разъяснения ее свойств Африканский фонд сельскохозяйственных технологий, Министерство сельского хозяйства и продовольственной безопасности Нигерии и семенные компании организовывали демонстрационные поля и обучение для фермеров.

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