30 октября в Марокко открыли первую морскую рыбную ферму в Атлантическом океане недалеко от города Сиди-Ифни. Проект стоимостью 50 млн дирхамов, или около 5,1 млн долларов, рассчитан на производство до 280 тонн рыбы в год, сообщает The Rio Times.

Четыре плавучие садки

Ферма расположена примерно в семи морских милях от порта Сиди-Ифни, на участке площадью 25 гектаров, где глубина моря составляет от 40 до 45 метров. Она состоит из четырех плавучих садков шириной 29 метров каждый. Мощность одного садка оценивают в 70 тонн рыбы в год.

Для технического обслуживания и кормления рыбы будут использовать двухкорпусное рабочее судно Amane. В порту обустроили береговую базу площадью 800 квадратных метров со складами, научной лабораторией и офисами.

Пятилетние испытания

Проект реализовал Национальный институт исследований рыболовства Марокко, известный по французской аббревиатуре INRH, в качестве государственной научной инициативы. Открытие состоялось после испытательного этапа, который длился с 2021 по 2026 год и предусматривал проверку устойчивости садков к штормам и изучение морских условий на месте.

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По данным издания, исследователи завершили цикл выращивания рыбы, которую по-французски называют sériole royale, — от личинок до товарного размера. В июле 2026 года совет INRH сообщал о завершении первого цикла выращивания на ферме.

Финансирование проекта

Министерство рыболовства Марокко финансирует проект на 40 млн дирхамов, INRH добавляет еще 4 млн дирхамов из собственных средств. Оставшиеся 6 млн дирхамов планируют покрыть за счет продажи пробного урожая. Ферму открыл министр рыболовства Ахмед Мехди Мезуари.

Национальная карта пригодных для аквакультуры прибрежных территорий Марокко предусматривает потенциальное производство более 300 тыс. тонн рыбы, моллюсков и водорослей в год на площади 24 тыс. гектаров.

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