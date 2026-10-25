Исследователи Университета Вагенингена в Нидерландах выяснили, что устойчивость клубники и роз к серой гнили зависит не от одного гена, а от взаимодействия комплекса генов. Это может помочь селекционерам выводить сорта, менее уязвимые к грибковым инфекциям, сообщает RMF24.

Опасный грибок для ягод и цветов

Серую гниль вызывает гриб Botrytis cinerea. Он поражает прежде всего плоды и цветы, из-за чего они быстро загнивают и теряют товарную ценность. Последствия инфекции ощущаются как во время выращивания растений, так и после сбора урожая, нанося производителям экономический ущерб.

Для защиты от этого патогена до сих пор преимущественно применяли химические средства защиты растений. В то же время такие методы не всегда дают ожидаемый результат и вызывают экологические опасения.

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Автоматический анализ изображений

Исследование провел Майкел Зердонер в рамках докторской диссертации в Университете Вагенингена. Он использовал автоматический анализ изображений, чтобы точнее и быстрее оценивать степень проявления болезни на растениях.

Этот подход позволил определить участки генома, связанные с устойчивостью к Botrytis cinerea. Дальнейший анализ показал, что менее восприимчивые к инфекции растения отличаются не только генетически, но и строением тканей, химическим составом и активностью защитных механизмов.

Результаты могут быть использованы для отбора клубники и роз в селекционной работе. В долгосрочной перспективе это способно уменьшить потери от грибковых болезней и потребность в химических обработках.

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