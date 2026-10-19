В Пакистане по состоянию на 15 октября поступление хлопка на хлопкоочистительные предприятия выросло на 7,53% в годовом исчислении — до 4,08 млн тюков. В то же время представители отрасли заявляют об углублении кризиса в хлопковом и текстильном секторах. Как сообщает Dawn, по данным отраслевой ассоциации, закрылись около 500 хлопкоочистительных предприятий и более 150 текстильных фабрик, а почти половина механических ткацких станков в стране простаивает.

Поступление хлопка выросло

По данным Пакистанской ассоциации хлопкоочистительных предприятий, объем поступлений составил 4 081 265 тюков, что на 285 628 тюков больше, чем годом ранее. В провинции Пенджаб показатель вырос на 7,79% — до 1,64 млн тюков, а в Синде — на 7,35%, до 2,44 млн тюков.

По всей стране работало 471 хлопкоочистительное предприятие. Текстильные фабрики приобрели примерно 3,45 млн тюков, экспортеры — 97 тыс. тюков, тогда как 531 530 тюков остались непроданными. За предыдущие две недели на предприятия поступило 872 863 тюка хлопка.

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Заявления о проблемах в текстильной отрасли

Представители индустрии связывают кризис с ростом производственных затрат и возможным злоупотреблением Export Facilitation Scheme — программой содействия экспорту. По их утверждениям, импортируемые пряжа и ткани, предназначенные для последующего реэкспорта, могут продаваться на внутреннем рынке.

Председатель Cotton Ginners Forum Ихсанул Хак заявил, что только из Китая в рамках этой программы могло быть ввезено от 40 млн до 50 млн метров ткани, тогда как соответствующего роста экспорта не наблюдалось. Ассоциация текстильных фабрик Пакистана сообщила, что импорт пряжи из искусственных волокон в первом квартале 2026–27 года вырос до 12 773 тонн с 3 056 тонн за соответствующий период 2025–26 года, а импорт тканей из искусственных волокон — до 8 628 тонн с 660 тонн.

Специалист Центрального научно-исследовательского института хлопководства в Мултане Саджид Махмуд подчеркнул, что восстановление отрасли следует оценивать не только по объему поступлений, но и по чистому доходу фермеров с акра. Он предостерег, что при более низкой прибыльности хлопка по сравнению с другими культурами фермеры могут сократить посевные площади в следующем сезоне.

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