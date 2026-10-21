В Польше 22 октября начнется прием заявок на финансовую помощь для аграриев, чьи посевы в 2026 году пострадали от весенних заморозков, ливней и ураганов. Документы можно будет подать до 16 ноября 2026 года через электронную систему Агентства по реструктуризации и модернизации сельского хозяйства (ARiMR), сообщает RMF24.

Три уровня выплат

Совет министров Польши принял нормативный акт, предусматривающий выплату компенсаций фермерам, понесшим убытки из-за неблагоприятных погодных явлений. Размер поддержки будет зависеть от доли утраченного урожая.

3 тысячи злотых за гектар — если потери составляют не менее 70% урожая;

2 тысячи злотых за гектар — при потерях от 50% до менее чем 70%;

1 тысяча злотых за гектар — при потерях от 30% до менее чем 50%.

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Необходимо подтверждение ущерба

Для получения средств аграриям потребуется документально подтвердить ущерб в хозяйстве. Масштаб повреждений посевов должна оценить специальная комиссия.

Само сообщение об ущербе не означает автоматического назначения компенсации. Окончательное решение будет зависеть от выполнения формальных требований, предоставления необходимых документов и результатов оценки потерь комиссией.

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