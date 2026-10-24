Университет Касетсарт в Таиланде заявил, что правовая защита четырех новых сортов священного базилика, известного в стране как капрао, не запрещает фермерам выращивать другие разновидности этого растения. Об этом сообщает Bangkok Post.

Правовая охрана сортов

По словам вице-президента университета Хонгсака Тхиангтума, компания CPRAM Co Ltd поддержала четырехэтапный исследовательско-разработческий проект, который продолжался в 2020–2023 годах. В его рамках на основе местной линии священного базилика CPR1, происходящей из кампуса Кампхенг Саен в провинции Накхонпатхом, были созданы сорта Kaew Juree.

Заявки на правовую охрану четырех сортов подали позднее, а в 2024 году все они получили защиту сроком на 12 лет. В университете пояснили, что регистрация сортов является юридическим механизмом для защиты прав разработчиков и определения условий использования их разработок.

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Пределы регистрации

В университете подчеркнули, что охрана касается только четырех зарегистрированных сортов в пределах, установленных законом, а не всех растений священного базилика. Возможные ограничения зависят от вида прав, действующего законодательства и конкретных обстоятельств.

Университет Касетсарт также заявил о важности защиты тайских исследований от несанкционированного использования. В то же время там признали, что охрана сортов растений не означает прямого запрета на их использование. Сотрудничество с частными компаниями должно соответствовать соглашениям и условиям каждого отдельного проекта и не предоставляет особых привилегий какой-либо компании.

Священный базилик относится к семейству яснотковых, веками используется в Таиланде и является важным ингредиентом многих тайских блюд.

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