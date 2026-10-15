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Анастасия Кожевникова опубликовала первые фото с новорожденной дочерью

UA NEWS 15 Октября 2026 12:23
Анастасия Кожевникова опубликовала первые фото с новорожденной дочерью

Украинская певица Анастасия Кожевникова, бывшая участница группы «ВИА Гра», вместе с новорожденной дочерью Вивьен уже вернулась домой. Муж артистки Кирилл Снитков забрал жену и маленькую дочь из роддома.

«Уставшие, но счастливые... Забираем пчелку Виви домой», — написала Настя.

Теперь семья Кожевниковой и Сниткова начинает новый этап жизни вместе с маленькой Вивьен. Певица показала поклонникам особые моменты возвращения домой, которые стали первыми семейными воспоминаниями после рождения дочери.

 
 
 
 
 
 

В Instagram певица поделилась трогательными фотографиями с выписки и первого знакомства домашнего питомца Диего с новым членом семьи.

 

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