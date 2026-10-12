Черногория закрыла 21 из 33 переговорных разделов в рамках процесса вступления в Европейский Союз. Таким образом, страна завершила работу по большинству направлений, которые необходимо согласовать для присоединения к ЕС.

В понедельник, 13 октября, Черногория закрыла ещё три переговорных раздела – 17, 18 и 19. По словам Спаича, они представляют три ключевых столпа европейской интеграции: ответственное экономическое управление, рациональное формирование государственной политики и социальный прогресс.

«На данный момент правительство Черногории буквально выполнило все обязательства в рамках своей компетенции, необходимые для завершающей фазы переговоров. Я верю, что и на других уровнях будет достигнут необходимый уровень мудрости и компромисса, чтобы довести этот процесс до самого конца», — написал премьер-министр Черногории.

Также Милойко Спаич еще раз подчеркнул, что его страна стремится добиться полного членства в Евросоюзе в 2028 году.

А Марта Кос подчеркнула, что около двух третей всех глав теперь закрыты и финишная прямая для Черногории уже близка – но нужно не забывать проводить реформы.

«Реформы по этим главам помогут поддерживать стабильность цен, предоставлять правительствам точные данные для принятия более эффективных решений и укреплять права работников и безопасность на рабочем месте. Все политические силы, как в правительстве, так и в оппозиции, обязаны ставить интересы черногорцев на первое место, работать вместе и проводить остальные реформы без промедлений», — написала Кос.

Об этом сообщается со ссылкой на заявления премьер-министра Черногории Милойко Спаича и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.

Черногория выдворила основателя Rybar Михаила Звинчука — Jerusalem Post.

Напомним, в Черногории задержали руководителя российского провоенного канала «Рыбар».

Ранее OpenAI заблокировала сеть аккаунтов ChatGPT, связанных с российским Z-каналом «Рыбар».

Тем временем Медведев пригрозил европейцам и американцам после задержания российского пропагандиста.

Читай нас в