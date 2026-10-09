В Киеве перед судом предстанет бывший начальник управления образования Соломенской РГА в связи с закупкой электроэнергии для учебных заведений, повлекшей убытки на сумму свыше 5,4 миллиона гривен. Досудебное расследование по делу завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Правоохранители установили, что управление заключило договор с энергетической компанией, в который впоследствии неоднократно вносились дополнительные соглашения об увеличении стоимости электроэнергии при отсутствии надлежащего документального подтверждения колебаний цен на рынке. В результате бюджетные средства перечислялись поставщику по завышенным ценам.

Бывшему чиновнику инкриминируется растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в особо крупных размерах. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Источник: Полиция Киева.

В сентябре 2025 года прокуратура ходатайствовала о розыске и задержании начальницы отдела Управления образования Днепровской РГА Ольги Дроздовой, обвиняемой по делу о закупке овощерезки и стульев для укрытий по завышенным ценам.

Через несколько месяцев после выезда за границу правоохранительные органы объявили в розыск скандально известную начальницу административно-хозяйственного отдела Управления образования Днепровской районной в г. Киеве государственной администрации Ольгу Дроздову.

Непосредственный руководитель Дроздовой — начальница Управления образования Днепровской РГА Киева Наталья Иванина — имеет вопросы относительно законности имеющегося имущества. Недавно Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество Иваниной. Решение принято на основании ходатайства прокурора САП по делу о необоснованных активах.

По данным источников в ВСК, Дроздову, которая скрывается в Турции, имея приговор к 7 годам лишения свободы, планируют вызвать в суд.

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