Гражданин Украины задержан по подозрению в убийстве племянника князя Монако – Le Figaro

В Княжестве Монако задержали 42-летнего гражданина Украины, которого обвиняют в непредумышленном убийстве и неоказании помощи 29-летнему члену княжеской семьи Антуану де Масси. Об этом 28 октября сообщила генеральная прокуратура Монако.

Тело Антуана де Масси, который был двоюродным племянником правящего князя Альбера II, обнаружили 25 октября у побережья в районе Ларвотто. По данным следствия, смерть наступила в результате падения с 13-метровой высоты. Подозреваемый украинец, проживающий в Монако более 30 лет, был задержан 26 октября и взят под стражу.

Во время допроса он отрицал свою причастность к гибели де Масси.

Источник: Le Figaro.

По данным источников в правоохранительных органах, накануне гибели члена княжеской семьи его видели пьяным возле ночного клуба в сопровождении другого мужчины. Князь Альбер II и княгиня Шарлен выразили потрясение его смертью. Антуан де Масси был внуком принцессы Антуанетты — старшей сестры князя Ренье III, отца Альбера II.

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