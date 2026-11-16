Губернатор Калифорнии посетил Львов и объявил о пакете медицинской помощи Украине

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом во время рабочего визита во Львов 15 ноября объявил о передаче Украине гуманитарного груза для медицинских учреждений, в который войдут электрогенераторы, мобильный медицинский пункт на 50 коек, более 1300 больничных коек и 11 миллионов бинтов.

«Народ Украины не выбирал эту войну. Он решил защищать свою свободу, свою демократию и свое право самостоятельно определять свое будущее. Его мужество вдохновило свободный мир. На это следует ответить неизменной поддержкой», — заявил американский политик.

В рамках поездки он также почтил память павших украинских воинов, осмотрел реабилитационный центр для раненых и посетил предприятия оборонных технологий.

Источник: заявление на сайте губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Британский принц Гарри без предварительного объявления посетил Львов, где встретился с ранеными ветеранами войны в реабилитационной клинике. По данным источника, во время беседы с военными он сказал, что они выиграют войну.

Британский принц Гарри во время своего четвертого визита в Украину выступил 15 ноября на конференции по реабилитации во Львове и выразил убеждение, что украинцы победят в войне и построят успешное государство.

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