Иван Выговский призвал Верховную Раду увеличить штрафы за превышение скорости

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский обратился к Верховной Раде с призывом увеличить штрафы за превышение скорости на дорогах. Он считает, что действующие размеры штрафов недостаточно влияют на водителей и не способствуют повышению безопасности дорожного движения.

Министр обратил внимание на то, что нынешний штраф за превышение скорости фактически равен стоимости нескольких чашек кофе. По его мнению, такая сумма не является эффективным сдерживающим фактором для нарушителей.

«Я в очередной раз прошу вас не откладывать вопрос безопасности на дорогах. К сожалению, два месяца назад из-за недостатка одного голоса штраф за превышение скорости так и остался на уровне стоимости двух-трех чашек кофе», — подчеркнул Выговский.

Об этом сообщалось во время выступления Выгивского в Верховной Раде в ходе часа вопросов к правительству.

Напомним, в ближайшее время на дорогах Украины вновь начнут работать патрульные автомобили «Фантом», которые используются для выявления водителей, нарушающих правила дорожного движения. Возвращение специальных машин ожидается уже в августе 2026 года.

Читай нас в