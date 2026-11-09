Календарь грибника на 9–15 ноября 2026 года: где и какие грибы искать

В середине ноября осенний грибной сезон в Украине подходит к концу, однако погода по-прежнему дарит возможность для тихой охоты. Первые ночные заморозки и прохладные туманы окончательно меняют видовой состав лесных находок, оставляя место лишь для самых выносливых и морозостойких видов.

Общий прогноз и особенности недели

Период с 9 по 15 ноября характеризуется дальнейшим снижением среднесуточной температуры и высокой утренней влажностью. Такая погода создает благоприятные условия для развития исключительно поздних видов грибов, адаптированных к холодной среде.

Основные правила безопасности и успеха на этой неделе

Собирайте грибы днем из-за короткой продолжительности светового дня и утренних туманов, отправляясь в лес с появлением первых лучей солнца.

Внимательно проверяйте состояние находок во время заморозков, поскольку подмерзшие плодовые тела при оттаивании начинают быстро разлагаться.

Ищите грибы под опавшими листьями, на пнях и у корней деревьев, где земля дольше сохраняет тепло.

Что искать в лесу с 9 по 15 ноября

1. Зимние опята (фламулина). Зимние опята становятся главными хозяевами леса в середине ноября. Они растут на валежнике, пнях и стволах лиственных деревьев и не боятся даже минусовых температур, что делает их основной добычей для грибников в этот период.

2. Вешенки. Снижение температуры активизирует рост вешенки обыкновенной. Этот гриб растёт большими уплотнёнными гроздьями на стволах наклонённых или сухостоящих лиственных деревьев и прекрасно подходит для тушения и консервирования.

3. Поздние рядовки. В хвойных и смешанных лесах на песчаных почвах продолжают встречаться колонии рядовки фиолетовой и серой. Они имеют плотную структуру и выдерживают первые серьёзные похолодания, однако требуют обязательного длительного отваривания.

4. Желтые ежовики. В хвойных и смешанных лесах среди мха и опавшего хвойного игольчатого покрова все еще можно найти крепкие ежовики, которые отличаются отличной устойчивостью к низким температурам.

Грибной календарь по дням недели на период с 9 по 15 ноября:

9 ноября (понедельник) — Начало недели, низкие утренние температуры: осмотр лиственных лесов на наличие зимних опятов.

10 ноября (вторник) — Влажный день: поход в хвойные массивы и на опушки леса в поисках поздних рядовки.

11 ноября (среда) — Осенние туманы: поиск вешенок на старых пнях и поваленных деревьях.

12 ноября (четверг) — Прохладный воздух: проверка колоний зимнего опенка на лиственных деревьях.

13 ноября (пятница) — Снижение ночных показаний термометра: сбор устойчивых видов грибов и тщательный осмотр на предмет замораживания.

14 ноября (суббота) — Выходной день, активная охота: сбор рядовок и вешенок в укромных от ветра местах леса.

15 ноября (воскресенье) — Завершение недели: подведение итогов позднеосеннего сезона и финальный сбор грибов для домашних заготовок.

Напоминание о безопасности: даже в ноябре следует сохранять максимальную бдительность, поскольку отдельные несъедобные виды сохраняют плодовые тела до сильных холодов. Собирайте исключительно те грибы, в безопасности которых вы полностью уверены.

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