Командира российского взвода будут судить за пытки гражданских лиц в Херсонской области
В суд был направлен обвинительный акт в отношении командира разведывательного взвода 247-го десантно-штурмового полка ВС РФ, которого обвиняют в жестоком обращении с гражданским населением на временно оккупированной территории Херсонской области.
Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры военному инкриминируются жестокое обращение с гражданскими лицами и другие нарушения законов и обычаев войны – ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, летом 2023 года 33-летний командир взвода был одним из военнослужащих, обеспечивавших оккупационный режим на левом берегу Херсонщины.
После подрыва российскими войсками дамбы Каховской ГЭС он вместе с другими оккупантами патрулировал затопленные Олешки на моторной лодке.
Во время одного из патрулирований российские военные незаконно задержали двух местных жителей. Оба мужчины были гражданскими лицами, не имели оружия и не участвовали в боевых действиях.
Пострадавших доставили в квартиру на девятом этаже многоэтажного дома, где в течение 10 дней удерживали в нечеловеческих условиях. Мужчины не получали достаточного количества еды и воды и не имели возможности удовлетворять санитарные потребности.
От одного из незаконно задержанных командир российского взвода требовал информацию о местных волонтерах и сведения о его племяннике.
Потерпевшего ежедневно подвергали жестоким допросам. Его избивали и пытали электрическим током: провода подсоединяли к пальцам, а для усиления болевых ощущений под ноги клали влажную тряпку.
Во время одного из допросов обвиняемый накинул мужчине на шею электрический кабель и душил его до потери сознания.
Другого гражданского оккупанты обвинили в фиксации огневых позиций российской армии. Под пытками от него пытались получить информацию о способах передачи сведений Силам обороны Украины.
Мужчину систематически пытали электрическим током и избивали по всему телу. В результате издевательств он получил многочисленные тяжкие травмы, в частности:
- переломы 11 ребер, грудины и челюсти;
- ушибы лёгких;
- ожоги.
Из-за отсутствия медицинской помощи раны инфицировались, у потерпевшего развилась гангрена. В итоге это привело к ампутации пальца на руке.
Обоих гражданских лиц освободили только в конце июня 2023 года.
Специальное досудебное расследование в рамках уголовного производства проводили следователи УСБ Украины в Херсонской области. Оперативное сопровождение обеспечивали сотрудники ГОР 79 пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.
Обвинительный акт в отношении командира российского разведывательного взвода уже направлен в суд. Его действия квалифицированы как жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
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