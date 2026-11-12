Командира российского взвода будут судить за пытки гражданских лиц в Херсонской области

В суд был направлен обвинительный акт в отношении командира разведывательного взвода 247-го десантно-штурмового полка ВС РФ, которого обвиняют в жестоком обращении с гражданским населением на временно оккупированной территории Херсонской области.

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры военному инкриминируются жестокое обращение с гражданскими лицами и другие нарушения законов и обычаев войны – ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, летом 2023 года 33-летний командир взвода был одним из военнослужащих, обеспечивавших оккупационный режим на левом берегу Херсонщины.

После подрыва российскими войсками дамбы Каховской ГЭС он вместе с другими оккупантами патрулировал затопленные Олешки на моторной лодке.

Во время одного из патрулирований российские военные незаконно задержали двух местных жителей. Оба мужчины были гражданскими лицами, не имели оружия и не участвовали в боевых действиях.

Пострадавших доставили в квартиру на девятом этаже многоэтажного дома, где в течение 10 дней удерживали в нечеловеческих условиях. Мужчины не получали достаточного количества еды и воды и не имели возможности удовлетворять санитарные потребности.

От одного из незаконно задержанных командир российского взвода требовал информацию о местных волонтерах и сведения о его племяннике.

Потерпевшего ежедневно подвергали жестоким допросам. Его избивали и пытали электрическим током: провода подсоединяли к пальцам, а для усиления болевых ощущений под ноги клали влажную тряпку.

Во время одного из допросов обвиняемый накинул мужчине на шею электрический кабель и душил его до потери сознания.

Другого гражданского оккупанты обвинили в фиксации огневых позиций российской армии. Под пытками от него пытались получить информацию о способах передачи сведений Силам обороны Украины.

Мужчину систематически пытали электрическим током и избивали по всему телу. В результате издевательств он получил многочисленные тяжкие травмы, в частности:

переломы 11 ребер, грудины и челюсти;

ушибы лёгких;

ожоги.

Из-за отсутствия медицинской помощи раны инфицировались, у потерпевшего развилась гангрена. В итоге это привело к ампутации пальца на руке.

Обоих гражданских лиц освободили только в конце июня 2023 года.

Специальное досудебное расследование в рамках уголовного производства проводили следователи УСБ Украины в Херсонской области. Оперативное сопровождение обеспечивали сотрудники ГОР 79 пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

Обвинительный акт в отношении командира российского разведывательного взвода уже направлен в суд. Его действия квалифицированы как жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

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