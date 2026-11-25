Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна якобы не причастна к нападению России на Украину и не предоставляла Москве никаких военных баз для проведения атак. Во время выступления он вновь воспользовался картой, чтобы обосновать свою позицию.

«Я специально взял карту Беларуси, чтобы вы понимали. В Брестской и Гомельской областях проходили учения Беларуси и России. Это были плановые учения в 2022 году. После их завершения российские войска должны были покинуть территорию Беларуси», — рассказал он.

Лукашенко отметил, что США предупреждали о возможном начале войны и информировали Украину о концентрации войск у границ, и добавил, что «не верил, что такое может произойти».

«Россияне начали выводить свои войска по железной дороге и автомобильным дорогам. Войска из Бреста вывели, а те, что оставались в других районах, почему-то повернули на Киев и решили наступать через него. Я абсолютно не имею никакого отношения к началу войны», — подчеркнул диктатор.

Он заявил, что не знал о её начале, и Генштаб России его об этом не информировал.