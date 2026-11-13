Почти каждый третий покупатель вернул iPhone Duo: названы основные недостатки

Почти треть покупателей складного смартфона iPhone Duo решила вернуть его в магазин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, в котором приняли участие более 6000 человек. Около 1800 респондентов заявили, что не планируют оставлять устройство себе.

Среди причин возврата называют отсутствие Face ID, недостаточное качество камер и слишком хрупкую конструкцию смартфона.

Среди причин возврата чаще всего упоминаются отсутствие Face ID и необходимость пользоваться Touch ID, камеры, которые не дотягивают до уровня iPhone 18 Pro, и слишком хрупкая конструкция. Некоторым также не понравилось, что нужно каждый раз раскладывать смартфон, чтобы получить доступ к большому дисплею.

Были и более необычные случаи. Один из пользователей рассказал, что во время поездки в Марокко песок попал в шарнир смартфона. Это произошло после ночёвки в пустыне Сахара. Внутренний дисплей продолжал работать, но смартфон перестал полностью раскладываться. Чтобы закрыть его, приходилось прилагать усилия.

Несмотря на высокий процент возвратов, журналисты 9to5Mac считают, что компании пока не о чем беспокоиться. В ходе презентации Apple назвала iPhone Duo самым масштабным изменением в истории iPhone со времён выхода оригинальной модели. Новый форм-фактор повлиял не только на конструкцию устройства, но и на его вес, пропорции внешнего дисплея и привычный сценарий использования.

К этому добавляется высокая стоимость устройства. Поэтому некоторые покупатели могли воспринимать покупку скорее как эксперимент: попробовать складной iPhone в повседневной жизни и решить, подходит ли им такой формат. Однако после нескольких дней использования энтузиазм у части владельцев исчез.

В пользу Apple говорит и то, что спрос на iPhone Duo оказался настолько высоким, что сроки доставки предзаказов уже сдвинулись на конец января 2027 года. Это может свидетельствовать о стабильно высоком спросе, несмотря на недовольство части первых покупателей.

Такие результаты показал опрос портала 9to5Mac.



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