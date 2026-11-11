Мерц может провести переговоры с Путиным после встреч в Абу-Даби

В Германии заявили о возможности телефонного разговора канцлера Фридриха Мерца с Владимиром Путиным после переговоров по поводу войны в Украине в Абу-Даби.

Пресс-секретарь немецкого правительства Штефан Корнелиус сообщил, что российскому президенту планируют донести достигнутое сторонами понимание базовых принципов будущих договоренностей. На этой основе могут развиваться дальнейшие переговоры.

Ранее Мерц не исключал возможности личной встречи с Путиным, в частности во время декабрьского саммита G20 в Майами.

Источник: правительство Германии (заявление пресс-секретаря Штефана Корнелиуса)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что говорить о возможном участии Владимира Путина в саммите «Группы двадцати» пока рано. Таким образом, вопрос о его поездке в Майами остается открытым, как и вероятность встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Ранее Мерц и Трамп договорились о скорейшем завершении войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встречался со специальным представителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.

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