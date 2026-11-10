Международная рабочая группа по человеческому измерению возобновила свою деятельность, — Лубинец

После перерыва в мае возобновила работу международная Рабочая группа по человеческому измерению. В её 14-м заседании приняли участие 91 участник — это рекордное число за всю историю деятельности группы. Среди присутствующих были представители 48 дипломатических миссий, в том числе 19 послов, а также 16 международных организаций.

«После перерыва, начавшегося в мае, мы возобновили работу Рабочей группы по человеческому измерению. Вместе с сопредседателями — послом Канады Тамарой Мовгинни и послом Норвегии Ларсом Рагнаром Хансеном — мы обсудили с международными партнерами наиболее острые гуманитарные вызовы и совместные действия по их преодолению», – написал омбудсмен в Telegram во вторник.

Одной из главных тем встречи стало освобождение украинцев, находящихся в российском плену. По словам Лубинца, с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть 9 996 украинских граждан.

В то же время для поиска эффективных решений и освобождения остальных пленных необходимо более активно привлекать международных партнеров. Этот вопрос также был одним из ключевых во время Второй международной конференции «Пути к миру» в Торонто.

«Одной из главных тем стало возвращение украинцев из российского плена. С начала полномасштабного вторжения удалось вернуть 9 996 наших граждан. В то же время для поиска решений и освобождения наших людей необходимо более активно привлекать международных партнеров. Эти вопросы также были в центре внимания Второй международной конференции «Пути к миру» в Торонто», – отметил Лубинец.

Особое внимание участники уделили возвращению детей, которых Россия депортировала или принудительно переместила.

По данным омбудсмена, в рамках инициативы Bring Kids Back UA уже удалось вернуть 2 798 украинских детей.

Также расширяется Международная коалиция за возвращение украинских детей. Недавно ее 53-м участником стала Словакия.

Еще одной темой обсуждения стал опыт гуманитарной миссии в Олешках в Херсонской области. Дмитрий Лубинец рассказал о переговорах при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, согласовании режима тишины и организации возвращения людей.

По его словам, важным результатом стало то, что международные партнеры услышали непосредственные свидетельства людей, переживших российскую оккупацию.

«Также поделился опытом гуманитарной миссии в Олешках в Херсонской области: от переговоров при посредничестве первой леди США Мелании Трамп до согласования режима тишины и организации возвращения людей. Важно, что партнеры услышали непосредственные свидетельства тех, кто пережил оккупацию.

По итогам этой гуманитарной миссии мы приняли решение о создании на базе Офиса омбудсмена Центра возвращения гражданских лиц Украины. Он должен объединить работу соответствующих институтов, помогать устанавливать местонахождение незаконно удерживаемых и пропавших без вести людей и обеспечивать поддержку им и их семьям. Призвал международных партнеров присоединиться к развитию этого Центра», – рассказал Лубинец.

Новый Центр возвращения гражданских лиц Украины планируется создать на базе Офиса омбудсмена. Его задачей станет координация работы соответствующих учреждений, поиск незаконно удерживаемых и пропавших без вести украинцев, а также оказание помощи им и их семьям.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о своей беседе с первой леди США Меланией Трамп во время встречи в Белом доме. Он поблагодарил её за участие в гуманитарной миссии в Олешках и попросил не прекращать помощь Украине. По словам омбудсмена, тысячи украинцев до сих пор ждут возможности выехать из зоны оккупации или вернуться домой.

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