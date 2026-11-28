Во Львовской области правоохранители выявили двух школьников, которые цеплялись за наружные конструкции электропоезда «Львов — Трускавец» и катались таким образом во время движения. Опасную поездку ребята сняли на видео и опубликовали в соцсетях.

Инцидент обнаружили 25 ноября во время мониторинга социальных сетей. Инспектор Службы образовательной безопасности Дрогобычского районного отдела полиции наткнулась на видео и установила лиц, причастных к нарушению.

Нарушителями оказались двое учеников одной из школ Дрогобыча в возрасте 12 и 14 лет. С ними правоохранители провели профилактические беседы, объяснив смертельную опасность таких развлечений.

На родителей обоих подростков составили административные протоколы по ст. 184 КоАП — неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Санкция статьи предусматривает предупреждение или штраф.

В полиции призывают родителей контролировать досуг детей и объяснять им опасность зацепинга, ведь падение с поезда или поражение электрическим током могут привести к смертельным последствиям.

Источник: Полиция Львовской области.

Полиция привлекла к административной ответственности родителей троих несовершеннолетних «зачеперов» из Киева, которые катались на трамваях и электропоезде.

Во Львове возле железнодорожной станции «Рясне-2» 13-летний подросток получил поражение электрическим током и сильные ожоги, когда взобрался на крышу вагона-цистерны, чтобы сделать селфи. После удара током подросток упал на землю. Сейчас он находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает.

В селе Верба, что в Дубенском районе Ровенской области, двое мальчиков в возрасте 14 и 15 лет получили удар током после того, как они взобрались на крышу грузового поезда, стоявшего на станции.

Читай нас в