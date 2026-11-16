Оккупанты заявляют о частичном возобновлении движения по Крымскому мосту

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил о возобновлении движения легковых и пассажирских автомобилей по автомобильной части Крымского моста в реверсивном режиме.

«Для восстановления собрали проектировщиков и строителей, и опыт восстановления моста у них уже есть», — написал российский вице-премьер в своем Telegram-канале, пообещав дальнейшее обеспечение движения автомобилей и пассажирского транспорта через переправу.

Источник: Telegram-канал Марата Хуснуллина.

16 ноября Украина атаковала Керченский мост, движение перекрыто.

В администрации Путина отреагировали на удары ВСУ по Крымскому мосту и признали повреждения.

Представители оккупационной администрации на полуострове ожидают новых атак и жалуются на нехватку средств противовоздушной обороны. По данным партизанского движения «Атеш», они также выражают недовольство действиями Москвы.

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