Ольга Сумская рассказала, как пряталась во время ночной атаки России на Киев

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская рассказала, как пережила российскую атаку на Киев в ночь на 22 октября.

«Страшная ночь», — подписала Сумская одно из опубликованных видео.

На кадрах слышны взрывы, на которые актриса эмоционально реагирует, повторяя: «Боже, Боже». В этот момент Ольга Сумская держит на руках одну из своих собак.

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Публикация артистки передает атмосферу тревожной ночи, которую пережили жители столицы во время российской атаки.

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Артистка опубликовала эмоциональные кадры в Instagram-stories.

Ранее украинская актриса Ольга Сумская оказалась в эпицентре взрывов во время массированной российской атаки на Киев в ночь на 20 августа. Накануне своего 60-летия артистка вместе с мужем, актером Виталием Борисюком, пряталась в укрытии и пережила самую интенсивную фазу обстрела.

Ольга Сумская удивила поклонников кардинальной сменой образа. Актриса примерила короткую тёмную стрижку «каре» и эффектный макияж, превратившись в настоящую голливудскую кинодиву.

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