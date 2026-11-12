Перед судом предстанет соорганизатор преступной организации, деятельность которой на Черновицкой таможне нанесла государству ущерб в размере почти 290 млн грн из-за незаконной минимизации таможенных платежей по схеме так называемого «серого» импорта. В настоящее время обвиняемый находится в розыске.

В состав группировки входили действующие и бывшие должностные лица таможни, в частности её бывший начальник, экс-депутат Черновицкого областного совета, а также предприниматели. Злоумышленники организовали ввоз из Турции через таможенный пост «Вадул-Сирет» высоколиквидных товаров — одежды, обуви и аксессуаров — под видом пустого транспорта или более дешевых товаров-прикрытия, таких как ткань, ДСП или кирпич.

Руководство таможни на основании поддельных документов обеспечивало внеочередной пропуск грузовиков без таможенного досмотра. После пересечения границы транспорт направлялся на склады, где дорогостоящую продукцию выгружали для дальнейшего сбыта, а вместо этого загружали товары-прикрытие, с которыми фуры прибывали на таможенный пост «Черновцы» для завершения оформления и уплаты заниженных таможенных платежей.

Источник: НАБУ.

Бывшего заместителя начальника одного из таможенных постов Черновицкой таможни будут судить за организацию схемы незаконного ввоза в Украину мобильных телефонов и другой техники в обход таможенного контроля.

Напомним, инспектора Львовской таможни уличили в получении «откатов» за беспошлинный ввоз ювелирных изделий. За свои услуги он получил взятку в размере 15 000 долларов США.

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