Правительство продлило до 20 декабря действие мер по сохранению рабочих мест для сотрудников предприятий, статус критически важных которых истек или истекает в ходе пересмотра правил сохранения рабочих мест.

Кабинет министров принял постановление, которым до 20 декабря 2026 года включительно продлил действие решений об определении предприятий, учреждений и организаций как критически важных, а также отсрочек от призыва по мобилизации для их военнообязанных работников, предоставленных через портал электронных услуг.

Согласно постановлению от 19 ноября 2026 года № 1452, это касается решений госорганов, которые по состоянию на день вступления документа в силу согласовали критерии с Координационным центром по организации бронирования военнообязанных, если срок действия таких решений и отсрочек истекает до 20 декабря 2026 года или истек в период между вступлением в силу постановления № 1328 и постановления № 1452.

При этом срок подтверждения статуса критически важного для решений, срок действия которых истек в период между вступлением в силу постановлений № 1328 и № 1452, не применяется, а продление не распространяется на решения, которые отменены или подлежат отмене в соответствии с постановлением № 1328 или законодательством.

Документ также обязывает руководителей предприятий до 20 декабря 2026 года привести количество забронированных работников в соответствие с обновленными требованиями порядка бронирования. В течение этого срока соответствующие нормы порядка в отношении них не применяются.

Это касается критически важных предприятий и представительств донорских организаций, а также исполнителей проектов международной технической помощи из утвержденного Секретариатом Кабмина перечня.

Минцифры должно в течение пяти дней со дня вступления в силу постановления обеспечить возможность бронирования через единый государственный веб-портал электронных услуг работников указанных критически важных предприятий, учреждений и организаций.

Перевод на специальный воинский учет таких забронированных лиц будет осуществляться без учета срока, определенного в первом абзаце пункта 29 порядка бронирования.

Согласно изменениям в постановлении правительства от 27 января 2023 года № 76 и положению о Координационном центре, утвержденному постановлением № 1328, в случае признания организации критически важной решением Кабмина количество военнообязанных для бронирования по результатам рассмотрения Координационным центром определяет сама организация.

Также в полномочия и основания для деятельности Координационного центра добавлено рассмотрение обращений Государственной налоговой службы (ГНС) и/или Бюро экономической безопасности (БЭБ) по выявлению и документальному подтверждению признаков систематического использования предприятиями, учреждениями и организациями схем уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и/или налога на доходы физических лиц.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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