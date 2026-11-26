Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поддержал инициативу о началеначатия переговоров о следующем многолетнем бюджете Европейского Союза с последующей финансовой поддержкой Украины, заявив об этом по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе 26 ноября 2026 года.

По словам Михала, Украину ждет чрезвычайно сложная зима, поэтому Киев должен получить гарантии дальнейшей помощи от европейских партнеров.

Глава эстонского правительства также предостерег страны Евросоюза от дальнейшего сокращения оборонных расходов на фоне усиления российской гибридной войны. Аналогичный подход к увязыванию многолетнего бюджета ЕС с финансированием Украины придерживаются Нидерланды и Германия.

Источник: Главком.

Лидеры Европейского Союза рассчитывают принять окончательное решение о новом кредите для Украины в размере 45 млрд евро, а также утвердить многолетний бюджет блока на 2028–2034 годы во время саммита 17–18 декабря.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия, призвал европейских лидеров до конца года достичь договоренности по семилетнему бюджету блока. Французский президент заявил, что после января для заключения соглашения не останется политического пространства.

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