«ПриватБанк» запустил открытый банкинг в приложении и в веб-версии для бизнеса

ПриватБанк внедрил систему открытого банкинга Open Banking в приложении «Приват24» и веб-версии «Приват24» для бизнеса, что позволяет безопасно управлять финансами из нескольких учреждений в едином интерфейсе.

С согласия пользователей в Приват24 можно добавлять счета других банков, просматривать балансы, историю операций, осуществлять переводы и пополнять карты, а физические лица-предприниматели получили возможность контролировать операционные расходы и проводить платежи по всем бизнес-счетам.

В настоящее время к системе можно подключить счета АО «Универсал Банк», в частности monobank, АО «ПУМБ», АО «А-Банк» и АО «КБ Глобус», а финансовое учреждение продолжает работать над расширением списка партнеров.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ранее государственный ПриватБанк заявил, что планирует развивать цифровой банкинг. Искусственный интеллект уже работает в приложении банка.

Напомним, что «ПриватБанк» выдает государственную помощь на приобретение генераторов.

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