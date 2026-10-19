Д-р Роберт Мюллер возглавляет дипломатическое представительство Австрии в Украине с мая 2025 года. Доктор исторических наук и выпускник Венской дипломатической академии, он имеет за плечами богатый опыт работы в Нью-Йорке, Берне, Женеве, Брюсселе и представительстве НАТО, специализируется на вопросах Восточной Европы, разоружения и защиты прав человека.

В беседе с журналистом Скоттом Дугласом Джейкобсеном австрийский посол Роберт Мюллер прокомментировал инцидент с задержанием и последующим освобождением двух украинских журналистов в Австрии. Д-р Мюллер рассказал о ходе официального расследования, уровне оказанной консульской и юридической поддержки, а также объяснил, почему при освещении деликатных дел с участием государственных органов важно консультироваться с официальными дипломатическими источниками и пользоваться проверенной информацией.



Задержание и текущие расследования



Скотт Дуглас Джейкобсен: Первый вопрос основан на том, что среди четырёх украинцев, задержанных австрийскими властями по подозрению в шпионаже, были двое украинских журналистов.

Каков был результат? По словам этих двух журналистов, они расследовали местонахождение бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. Что вы можете сказать об этих задержаниях и выдвинутых на тот момент обвинениях?

Посол Роберт Мюллер: Я могу лишь подтвердить то, что публично заявил министр внутренних дел: в общей сложности были временно задержаны четыре украинца. Двое из задержанных — украинские журналисты, и обоих на данный момент уже отпустили. Насколько мне известно, расследование все еще продолжается, и нам придется ждать его результатов и официальных заявлений.

Это все, что я могу сказать. С дальнейшими вопросами прошу обращаться в пресс-службу Министерства иностранных дел в Вене. Они находятся в контакте с венской прокуратурой, которая занимается этими делами.

Консульская помощь и правовая поддержка



Скотт Дуглас Джейкобсен: Последний вопрос по этому поводу. Что должны делать, согласно стандартной процедуре, лица, которые опасаются столкнуться с этой проблемой — будь то австрийцы или украинцы — чтобы получить дипломатическую помощь? Что касается публичных заявлений: что можно, а что нельзя говорить, и что является дипломатически ответственным?

Посол Роберт Мюллер: Люди, которые работают, проживают или находятся в транзите в других странах. Если они вступают в конфликт с законом, им следует обратиться в свои посольства или консульства, воспользоваться консульскими услугами, а в отдельных случаях — обратиться за юридической помощью. Именно такой совет мы дали в данном случае, и он был выполнен.

В этих случаях консульская помощь была оказана оперативно. Это также общий совет, который мы даем гражданам Австрии, ведь люди нуждаются в консульских услугах по всему миру и в любое время. У нас также бывают случаи здесь, в Украине, когда мы оказываем консульские услуги австрийцам, которые в них нуждаются.

Официальные источники и пределы публичной информации



Скотт Дуглас Джейкобсен: Я задам ещё один вопрос. Вы упомянули о СМИ и пресс-службах. Когда люди обращаются к этим официальным источникам, в чём заключаются их сильные стороны и ограничения? Информация является авторитетной, но, как вы отметили ранее, существуют пределы того, что можно сказать.

Посол Роберт Мюллер: Как вы, будучи журналистом, хорошо знаете, информация всегда зависит от ваших источников, не так ли?

В зависимости от того, с кем вы разговариваете, это окажет большое влияние на вашу статью или выводы, которые вы из неё сделаете. В идеале вы всегда должны выслушать все стороны истории. Конечно, сложнее получить всестороннюю и сбалансированную картину, если только одна сторона, по каким-либо причинам, заинтересована в предоставлении информации, в то время как другая сторона сильно ограничивает доступ к информации.

Дипломатическо-правовой хаб



Автор: Скотт Дуглас Джейкобсен — координатор организации «Diplomatic Legal Hub», а также канадский журналист, издатель, редактор и интервьюер, чьи работы посвящены дипломатии, праву, правам человека, науке, секуляризму, культуре и современным международным отношениям.

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