Совет церквей выступил с заявлением после российского удара по монастырю на Печерске

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) призвал правительства демократических стран, международные организации и религиозные общины усилить помощь Украине и увеличить санкционное давление на Россию после массированной баллистической и дронной атаки на Киев в ночь на 22 октября.

Как сообщили в организации, во время удара по шести районам столицы враг применил более 20 ракет и 200 беспилотников, в том числе баллистическую ракету «Искандер» с кассетной боеголовкой. В результате обстрелов были повреждены жилые дома, медицинские учреждения, торговые центры, АЗС и православный монастырь вблизи Киево-Печерской лавры, пострадали не менее 22 человек (среди них четверо детей), один человек погиб.

Религиозные деятели подчеркнули, что попытки отдельных западных деятелей «умиротворить» государство-террориста, обвинения Украины в эскалации и попытки называть Владимира Путина «гуманистом» из-за единичных освобождений заложников являются глубоко ошибочными. «Ведь именно он лично несет ответственность за государственный террор против Украины и её мирного населения, за убийства и разрушения, вызванные атаками российского оружия, которые за последние недели только усилились», — подчеркнули в ВСЦиРО.

Также в заявлении приведены данные Офиса генерального прокурора о почти 300 тысячах преступлений агрессии с февраля 2022 года, более 19 тысяч погибших гражданских лиц, 762 убитых детей, тысячи разрушенных объектов инфраструктуры, факты применения химического оружия и кассетных боеприпасов. Авторы документа подчеркнули: «Только осуждая зло, а не оправдывая его, это зло можно остановить».

Источник: Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО).

В ночь на 22 октября войска РФ применили против Киева три баллистические ракеты с кассетными боеголовками, одна из которых попала в Печерском районе между Киево-Печерской лаврой и Свято-Введенским монастырем. Один из обломков ракеты попал в икону Иисуса Христа, расположенную у входа в монастырь, и пробил изображение в области груди. Взрывная волна также выбила окна в зданиях, повредила фасад и изрезала обломками стены храма.

В результате российской атаки на Киев в ночь на 22 октября был поврежден Свято-Введенский мужской монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата. По сообщениям, ранения получили двое прихожан. По информации издания, обломки повредили крышу монастыря. Также сообщается о двух раненых среди прихожан. Сведений об их состоянии пока нет.

В ночь на 22 октября в результате комбинированной российской атаки на Киев был поврежден ритейл-парк «Почайна». Удар пришелся на несколько магазинов на территории торгового комплекса.

Магазин спортивных товаров Decathlon на Почайной в Киеве временно приостановил работу из-за повреждений, полученных в результате баллистической атаки в ночь на 22 октября. В настоящее время магазин не обслуживает покупателей.

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