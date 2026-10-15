Россиянину грозит пожизненное лишение свободы за расстрел военных в Харьковской области

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины, от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы) 36-летнему гражданину РФ из Санкт-Петербурга с позывным «Юла». Ему инкриминируют расстрел пяти военных и одного гражданского лица в Харьковской области.

Преступник проходил службу в 1009-м мотострелковом полку 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии ВС РФ. По данным СБУ и следователей, в начале октября 2026 года подозреваемый самовольно покинул позиции и пешком направился в сторону Харькова. Девятого октября он нашел гражданскую одежду у озера и переоделся, оставив при себе автомат.

Утром 13 октября в селе Михайловка Харьковского района оккупант застрелил в голову 60-летнего местного жителя, который рыбачил, похитил его вещи и сбросил тело в водоем. В тот же день в селе Момотово он проник в частный дом, где находились пять военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, и последовательно расстрелял всех украинских защитников из автоматического оружия.

После совершения расстрелов россиянин избавился от оружия и через лесополосу добрался до Харькова, где был задержан правоохранителями 14 октября. Прокуратура подает ходатайство о заключении подозреваемого под стражу без права освобождения под залог, а следствие выясняет конечную цель его проникновения в областной центр.

Источник: Официальное сообщение Харьковской областной прокуратуры.

В Харьковской области 13 октября неизвестный мужчина расстрелял пятерых военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Все пятеро скончались от полученных ранений. На территории Циркуновской общины он застрелил в голову гражданского мужчину, который рыбачил у водоема, чтобы тот его не разоблачил.

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