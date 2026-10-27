Российский сторожевой корабль «Неустрашимый» на протяжении более трёх месяцев находился у побережья Великобритании и сопровождал танкеры «теневого флота», а сейчас его заметили в датском проливе Большой Бельт на пути в Балтику. Фрегат двигался вместе с судом снабжения «Валентин Рыков», которое в середине октября вышло из порта Балтийск, вероятно, для пополнения его запасов.

По данным аналитиков OSINT-проекта Russian Forces Spotter, это может быть первый случай с весны, когда постоянное военно-морское присутствие РФ в Ла-Манше временно прервалось. В то же время эксперты издания Navy Lookout отмечают, что изменение курса обоих судов также может быть связано с поиском укрытия от непогоды. Пока неизвестно, вышел ли другой корабль ВМФ РФ на смену «Неустрашимому» для дежурства у британских берегов.

Источник: The Insider.

В России — государстве-агрессоре — группа танкеров, находящихся под санкциями, в июле застряла во льдах вблизи пролива Вилкицкого на Северном морском пути в Китай. Суда бросили якорь примерно в 1300 километрах к северу от Полярного круга.

Администрация президента США Дональда Трампа разрешает инвесторам начать процедуру покупки и переоборудования нефтяных танкеров теневого флота, находящихся под санкциями, для дальнейшей перевозки нефти, не подпадающей под санкции.

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