Силы обороны нанесли удар по узлам связи, пунктам управления и мастерской БПЛА россиян — Генштаб
Силы обороны Украины 25 октября и в ночь на 26 октября нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов.
Под удар попал узел связи вблизи оккупированного Мелитополя в Запорожской области, а также пункты управления российских войск в районе Мирнограда в Донецкой области и Червоногорки в Запорожской области.
Кроме того, были поражены пункт управления беспилотниками вблизи Вишневого, мастерская БПЛА в районе Мелитополя и склады материально-технического обеспечения в районах Комисаровки и Катериновки в Луганской области.
По данным Генштаба ВСУ, удары направлены на ослабление связи, управления и логистического обеспечения российских войск.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Силы обороны Украины 25 октября и в ночь на 26 октября нанесли удар по заводу «Энергия» в городе Елец Липецкой области РФ. По данным Генштаба, предприятие производит элементы питания для авиабомб, крылатых ракет морского базирования и ракетных комплексов «Искандер-М».
В российском Воронеже после атаки беспилотников в ночь на 26 октября зафиксированы многочисленные очаги пожаров.
В результате удара Воздушных сил Украины 25 октября крылатыми ракетами Storm Shadow по заводу ПАО «Энергия» в городе Елец Липецкой области РФ зафиксировано не менее семи попаданий в различные корпуса промышленного объекта.