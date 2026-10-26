Силы обороны Украины 25 октября и в ночь на 26 октября нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов.

Под удар попал узел связи вблизи оккупированного Мелитополя в Запорожской области, а также пункты управления российских войск в районе Мирнограда в Донецкой области и Червоногорки в Запорожской области.

Кроме того, были поражены пункт управления беспилотниками вблизи Вишневого, мастерская БПЛА в районе Мелитополя и склады материально-технического обеспечения в районах Комисаровки и Катериновки в Луганской области.

По данным Генштаба ВСУ, удары направлены на ослабление связи, управления и логистического обеспечения российских войск.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Силы обороны Украины 25 октября и в ночь на 26 октября нанесли удар по заводу «Энергия» в городе Елец Липецкой области РФ. По данным Генштаба, предприятие производит элементы питания для авиабомб, крылатых ракет морского базирования и ракетных комплексов «Искандер-М».

В российском Воронеже после атаки беспилотников в ночь на 26 октября зафиксированы многочисленные очаги пожаров.

В результате удара Воздушных сил Украины 25 октября крылатыми ракетами Storm Shadow по заводу ПАО «Энергия» в городе Елец Липецкой области РФ зафиксировано не менее семи попаданий в различные корпуса промышленного объекта.

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