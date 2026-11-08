Стрельба в Кракове: появилось видео операции по задержанию стрелка

В ходе операции по задержанию мужчины, причастного к стрельбе со смертельным исходом в польском Кракове, ранения получили двое полицейских. Момент задержания попал на видео, которое распространили польские СМИ.

События, запечатленные на видеозаписи, происходят после 15:00, когда правоохранители прибыли на место стрельбы.

На кадрах видно, как нападавший и полицейский стоят друг напротив друга и обмениваются выстрелами. Первым на землю падает злоумышленник. После этого офицер делает еще несколько выстрелов в мужчину, однако впоследствии теряет равновесие и также падает на асфальт. Он получил ранение во время операции.

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По официальным данным польской полиции, в результате задержания пострадали двое правоохранителей. Это старшие постовые Якуб Кулик и Артур Моранский.

Мужчина, открывший огонь по прохожим в центре Кракова, перенес несколько хирургических операций. В настоящее время он находится в стабильном, но крайне критическом состоянии. Двое правоохранителей, раненных во время задержания нападавшего, также перенесли операции, их состояние стабилизировалось. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал полицейских героями.

Нападение произошло 7 ноября около 15:00 на Главной рыночной площади Кракова. Мужчина, находясь за рулем автомобиля, открыл огонь по случайным прохожим. После этого он продолжил движение по городу, а правоохранители начали преследование.

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский сообщил, что полицейские открыли ответный огонь примерно через три минуты после первого сообщения о стрельбе. В ходе перестрелки нападавшего ранили и задержали, после чего доставили в больницу.

По официальным данным, в результате нападения погибли шесть человек — четыре женщины и двое мужчин. Еще 15 человек получили ранения. Среди погибших был гражданин Великобритании.

Польские правоохранители продолжают расследование. Следователи выясняют мотивы нападавшего, проверяют его возможные связи и обстоятельства подготовки преступления. К работе привлечены Агентство внутренней безопасности Польши и Служба военной контрразведки.

Напомним, в польском Кракове вооруженный мужчина убил шестерых человек на главной площади города. Полиция открыла огонь по нему и задержала нападавшего.

В Кракове, Польша, в результате стрельбы на рыночной площади погибли шесть человек, ещё 16 получили ранения. Премьер-министр Дональд Туск после совещания с представителями служб и администрации заявил, что в стране 8 и 9 ноября будет объявлен национальный траур.

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