Центральный банк РФ второй квартал подряд стал мировым лидером по объемам сокращения золотого запаса, реализовав 18,66 тонны в третьем квартале 2026 года для покрытия дефицита рекордно высокого военного бюджета.

По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), в целом центральные банки мира в третьем квартале увеличили закупки драгоценного металла на 42% — до 321,2 тонны, тогда как РФ вместе с Кыргызстаном, Германией, Сингапуром и Мексикой оказалась среди немногих стран, которые активно распродавали свои золотые резервы.

Крупнейшим покупателем золота за этот период стал Народный банк Китая, который пополнил свои запасы на 63,14 тонны, а также значительные объемы приобрели центральные банки Польши, Узбекистана и Казахстана.

Источник: Всемирный совет по золоту (World Gold Council).

За первые семь месяцев 2026 года в Гонконг поступило 100 тонн золотых слитков российского происхождения. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и рекордный показатель за всю доступную историю статистики.

С декабря запасы золота РФ сократились примерно на 62 тонны — это самое значительное сокращение со времён финансового кризиса 1998 года.

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