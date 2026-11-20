В Дании правоохранительные органы предотвратили вероятное покушение на украинского рэпера Kyivstoner (настоящее имя — Альберт Васильев), который должен был выступить в стране с концертом 25 сентября. По данным следствия, убийство артиста могло планироваться по заказу российских спецслужб.

Датская полиция задержала двух граждан страны, подозреваемых в подготовке убийства украинского рэпера. Вероятное покушение не состоялось благодаря оперативному вмешательству правоохранителей, которые вовремя задержали подозреваемых.

Мужчин задержали в автомобиле в Геллерупе. В транспортном средстве находилось несколько единиц оружия. Вместе с подозреваемыми правоохранители задержали еще двух мужчин, однако им не предъявили обвинений в покушении на убийство украинского артиста.

Оба подозреваемых отрицают свою вину.

По информации DR, накануне лидеры парламентских партий Дании приняли участие в закрытом брифинге по этому делу, который состоялся в Министерстве юстиции.

В пятницу в 16:00 глава Полицейской разведывательной службы (PET) Расмус Киффер-Кристенсен вместе с начальником Национальной полиции Лассе Бое должны провести пресс-конференцию. В ходе пресс-конференции чиновники проинформируют о «изменениях в ситуации с угрозами, связанными с Россией».

Украинский рэпер Kyivstoner должен был выступить 25 сентября на концертной площадке Skovridderkroen в Шарлоттенлунде. Однако мероприятие в итоге отменили.

Сам артист в своём Instagram публично заявил, что причиной отмены стало вмешательство спецслужб.

«Разведывательная служба запретила нам провести концерт», — написал Kyivstoner.

Об этом сообщает DR.

Ранее российский оппозиционер и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров отказался от поездки в Берлин после предупреждения спецслужб о возможной угрозе его жизни.

Президент Украины заявил, что осознает угрозы своей жизни, в частности возможность покушения со стороны России. В то же время, по его словам, он не может постоянно сосредотачиваться на опасности, хотя украинские спецслужбы неоднократно предупреждали о возможных покушениях.

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